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Как выбрать страховой полис: на что обращать внимание при покупке

Фото: Baltphoto

Вопрос выбора страхового полиса является актуальным для многих россиян, особенно когда на рынке появляются акции и скидки от страховых компаний. Однако часто эти предложения оказываются не такими выгодными, как кажется на первый взгляд. О том, как правильно выбрать страховой полис и не попасться на маркетинговые уловки, рассказала эксперт по страхованию Екатерина Демешева в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Эксперт отметила, что несмотря на заманчивые скидки, важно внимательно изучать условия полиса, а не только ориентироваться на рекламные предложения.

«Страховые компании могут предложить скидки, например, ко дню рождения, что, казалось бы, делает полис дешевле. Но всегда важно читать условия, указанные в самом полисе. Например, вы видите цену 5 тысяч рублей, но после того как вводите все свои данные, стоимость может вырасти до 10 тысяч рублей», — предупредила Демешева.

По ее словам, стоимость полиса часто рассчитывается в зависимости от ряда факторов, таких как возраст и состояние здоровья клиента. Молодые люди могут получить более выгодные условия, тогда как для людей старше 40 лет стоимость полиса может значительно возрасти, особенно если речь идет о страховании жизни, где учитывается наличие заболеваний.

 

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