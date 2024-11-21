Авито провел исследование и выяснил, какие отели предпочитают жители Петербурга

Опрос Авито Реклама и Авито Путешествия, в котором приняли участие 4600 респондентов, показал, что 56% петербуржцев выбирают отели с 4-5 звездами.

При этом 52% опрашиваемых ориентируются на рекомендации друзей и близких, а 34% получают информацию из рекламы на классифайдах и маркетплейсах.

«Площадки электронной коммерции — классифайды и маркетплейсы — становятся одними из основных каналов информации для пользователей при бронировании отелей или гостиниц», — пояснил Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Большинство — 36% — выбирают отели с 4 звездами, 20% останавливаются в пятизвездочных, 29% — в трехзвездочных, а 15% предпочитают отели без звезд, как бюджетные.

Популярностью пользуются сетевые гостиницы — 36% респондентов бронируют номера именно там. В то время как 20% предпочитают апарт-отели. Молодежь в возрасте 18-24 лет чаще выбирает хостелы и мотели 23%. Среди людей 25-34 лет этот показатель составляет 20%.

Респонденты старшего поколения предпочитают санатории и пансионаты. Среди них: 33% людей в возрасте 45-54 лет, 38% от 55 до 64 лет и 45% старше 65 лет.

Цена играет ключевую роль в выборе. 33% опрошенных готовы тратить 3-5 тысяч рублей в сутки, 23% — до 7 тысяч, а 10% — свыше 10 тысяч. 22% не намерены отдавать более 3 тысяч рублей.

Основными факторами выбора стали: цена (33%) и расположение (26%). На удобства в номере обращают внимание 20%. Стоит отметить, что 39% мужчин беспокоит цена, в то время для женщин стоимость менее важна – 32%. Для женщин больше значения имеет месторасположение -19%, а вот мужчин это волнует меньше – 16%.

Что касается форматов отдыха, 42% респондентов хотят посещать экскурсии и достопримечательности, 29% интересуются активностями на природе, а 28% предпочитают расслабляющий отдых в отеле.