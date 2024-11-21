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Авито и Т-Банк представили опцию кредитования

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Авито и Т-Банк внедряют опцию для покупок в кредит у частных продавцов.

На платформе Авито внедрена еще одна опция по кредитованию: Т-Рассрочка от Т-Банка. Пока она доступна для части пользователей. В планах после тестирования открыть доступ для всех пользователей – до конца 2024 года. Кроме того, до конца года для части покупателей появится возможность покупок в рассрочку. 

Опция работает для категорий товаров – электроника, личные вещи, товары для дома и других. Кредит активируется после получения и проверки товара в пункте выдачи. Если пользователя что-то не устроит, обязательства не наступают. Платежи осуществляются в приложении банка, отслеживание графика также возможно на платформе.

Специалисты платформы оценили востребованность сервиса и выяснили, что людям интересен такой вариант покупки, в том числе, когда они «охотятся» на какие-то редкие товары.

«Возможность совершить сделку с частным лицом, используя кредитные средства, востребована пользователями Авито и позволяет им приобретать желаемый товар сразу, не опасаясь, что его перекупит кто-то другой», — пояснила Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам Авито.

Также она подчеркнула, что первый сервис по оформлению кредитов онлайн платформа запустила в январе 2024 года, и средний чек вырос в три раза.

С развитием технологий и увеличением числа пользователей онлайн-платформ, можно ожидать, что подобные совместные инициативы будут становиться всё более распространёнными. Банки и IT-компании будут искать новые способы интеграции.

В частности, в Т-Банке считают, что это уже стало повседневной необходимой работой.

«Появление С2С кредитования, доступного для оформления во время покупки товаров на онлайн-платформе, это логичный и необходимый шаг», – заключил Максим Зайцев, руководитель сервисов рассрочки Т-Банка.

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