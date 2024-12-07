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Петербуржец продал квартиру с проживающей в ней 76-летней матерью

В Петербурге разгорается скандал, связанный с продажей квартиры, в которой проживала 76-летняя женщина. Противоправные действия, как оказалось, были совершены ее собственным сыном, который, объявив себя банкротом, продал недвижимость без ведома своей матери. Об этом стало известно после того, как пенсионерка подала заявление в правоохранительные органы.

Петербуржец продал квартиру с проживающей в ней 76-летней матерью
Фото: Baltphoto/ Надежда Цветкова

Все началось в октябре, когда к женщине пришли незнакомые люди, которые представились новыми владельцами квартиры. В ходе общения с ними пенсионерка выяснила, что ее собственный сын, несмотря на то, что она продолжала проживать в этом жилье, продал его. Женщина была шокирована, когда узнала, что сын не только продал квартиру без ее согласия, но и потребовал от нее платить арендную плату за продолжение проживания в бывшем собственном доме.

Ситуация еще более обострилась в ноябре, когда сын сообщил матери, что ей необходимо освободить жилплощадь. Однако истинное потрясение наступило 6 декабря, когда пенсионерка обнаружила пропажу своих сбережений, хранившихся в тайнике квартиры. В общей сложности из ее тайника исчезло 1,1 миллиона рублей.

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