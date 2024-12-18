В Северной столице открыли фотовыставку «Креативный Санкт-Петербург»

В БЦ «Невская ратуша» открыли фотовыставку, над которой работали студенты и педагоги ИТМО, а также участники проекта «Петербургский дизайн».

Выставка, посвящена женщинам учёным, преподающим в институте ИТМО. Пять дизайнерских брендов Петербурга предоставили одежду, а студенты составили образы для своих педагогов и провели фотосессию. Экспозицию торжественно открыли 18 декабря 2024 года.

Основная идея проекта «Креативный Санкт-Петербург» – соединить людей из технологической и творческой сферы. Фотовыставка стала итогом их совместной работы. Посетители бизнес центра смогут оценить одежду дизайнеров и больше узнать о петербургских брендах. Проект поддержал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. Он отметил роль «Петербургского дизайна» в развитии креативных индустрий города

«Сотни дизайнеров получили свою путевку в жизнь, открыты десятки самостоятельных магазинов. Продолжаем предоставлять возможность выставлять коллекции в крупных торговых центрах, выдавать субсидии на пошив. И в этой сфере идём по пути импортозамещения», – подчеркнул Кирилл Поляков.

В ходе торжественного открытия выставки председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев объявил о новом конкурсе для дизайнеров.

«Решили провести конкурс на лучшую форму для работников транспортной сферы. Все чаще водителями становятся женщины, а им хочется всегда выглядеть красиво. Итоги проведем в конце мая, у победителей закажем пошив», – пояснил Валентин Енокаев.

Идея конкурса возникла после успешного показа форменной одежды работников РЖД, метрополитена, Горэлектротранса, авиатранспорта.

Гости фотовыставки «Креативный Санкт-Петербург» оценили совместную работу студентов, педагогов и дизайнеров. Участники творческой группы поблагодарили всех, кто оказал содействие в реализации проекта и подчеркнули, что получили новый опыт, познакомились с людьми из разных сфер деятельности и будут поддерживать дальнейшее общение.

Выставка получит свое продолжение. Вторую серию фотографий, посвященных работе с искусственным интеллектом, представят в БЦ «Невская ратуша» в феврале 2025 года.