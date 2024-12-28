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Россиян предупредили о возможных геомагнитных бурях в 2025 году

Фото: Baltphoto

В 2025 году на Солнце ожидается большое количество крупных вспышек и пятен, что связано с пиком активности текущего солнечного цикла (Solar Cycle 25).

Исходя из прогнозов NASA и NOAA, декабрь 2024 оказался периодом максимальной активности Солнца в этом 11-летнем цикле.

Уходящий 2024 год запомнился яркими солнечными явлениями, включая сильнейшие за последние двадцать лет геомагнитные бури. Так, в мае одна из таких бурь подарила редкое северное сияние, которое наблюдали в регионах, где его ранее не видели. В октябре Земля вновь столкнулась с мощной геомагнитной активностью, подтверждающей, что Солнце находится на пике активности, сообщают «Аргументы недели Петербург».

Специалисты отмечают, что в 2025 году, несмотря на отсутствие полных солнечных затмений, жители Северной Америки, Европы и Новой Зеландии смогут увидеть частичные затмения в марте и сентябре.

Ученые также предупреждают о возможности крупной геомагнитной бури в новом году, которая может проявиться с минимальным сроком предупреждения — всего за четыре дня до ее начала.

 

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