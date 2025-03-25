Большая часть петербуржцев выступает за возвращение отметок за поведение в школах

Свыше 63% родителей в Петербурге хотят вернуть отметки за поведение в школах.

Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, участие в котором приняли как педагоги, так и родители учащихся.

Поводом для опроса стало заявление главы Минпросвещения Сергея Кравцова о вероятном возвращении оценок за поведение в школах грядущей осенью.

При этом 63% родителей школьников выступили «за», чаще отцы (76%) и реже матери — 51%. Родители считают необходимым оценивать поведение детей из-за потери авторитета учителей. Последние в 83% случаев также за возвращение оценок за поведение.

Мужчины инициативу поддерживают чаще женщин (66% и 48%). Возраст также влияет на решение. Чем люди старше, тем выше поддержка возвращения оценок за поведение. Среди них «за» выступают 66% респондентов старше 45 лет против 50% младше 34 лет.

Затруднились ответить 24% опрошенных, а 18% выступили резко против, объясняя свой ответ тем, что это «способ давления на ребенка» и возможная причина перевестись на домашнее обучение.