В 6 регионах РФ проведут эксперимент по внедрению оценок за поведение школьников

Министерство просвещения России запускает эксперимент по оценке поведения школьников. С началом нового учебного года в шести регионах страны — Новгородской, Ярославской и Тульской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Мордовии —начнется испытание новой системы.

Цель проекта — оценить влияние оценки за поведение на учебный процесс и школьную среду, пишет ТАСС.

Этот шаг, по словам министра просвещения Сергея Кравцова, направлен на создание комплексного подхода к воспитанию и образованию. Инициатива предполагает обсуждение с педагогами, родителями и экспертным сообществом, чтобы учесть все нюансы и обеспечить комфортную атмосферу для детей.

Планируется проанализировать влияние системы на дисциплину, мотивацию учеников и общую обстановку в классах. Будут изучены различные аспекты, включая разработку объективных критериев оценки и оценку дополнительной нагрузки на учителей. Результаты пилотного проекта, включая промежуточные выводы, определят дальнейшее внедрение системы в других регионах страны.