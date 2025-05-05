В Госдуму внесут закон о единых льготах тыловикам и детям войны

Парламентарии от «Справедливой России — За правду» подготовили законопроект о введении единых социальных льгот для тружеников тыла и детей войны, который будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Как сообщает «360.ru», лидер партии Сергей Миронов, выступающий соавтором инициативы, пояснил, что льготы должны распространяться на граждан, которым на момент окончания войны не исполнилось 18 лет, а также на тех, кто трудился в тылу в период с июня 1941 по январь 1945 года.

Фракция предлагает ввести из федерального бюджета ежемесячные выплаты детям войны в размере 1000 рублей, которые будут дополнять существующие региональные и федеральные пособия. Для тружеников тыла предусмотрена выплата 3841 рубль – аналогичная сумме для участников боевых действий.

Дополнительно партия инициировала компенсацию 25% расходов на ЖКУ для обеих категорий, которая будет финансироваться из региональных бюджетов.