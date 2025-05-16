Оператора Пулково проверяют из-за возможного нарушения антимонопольного закона

Главный оператор аэропорта Пулково, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», подозревается в нарушении антимонопольного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Санкт-Петербургу. Поводом для разбирательства стало обращение ООО «Транспит Северо-Запад». Компания заявила о сложностях с предполетным досмотром питания, предназначенного для пассажиров авиарейсов.

Выяснилось, что в аэропорту работают две компании, поставляющие питание на борт самолетов: «Транспит Северо-Запад» и «Аэромар». Однако, пройти предполетный контроль первая компания может только через КПП, который контролируется ее конкурентом.

При этом, по существующим правилам, питание, не прошедшее предполетный контроль, не допускается к перевозке.

В УФАС считают, что такие действия создают преимущество для «Аэромара» и ущемляют права «Транспит Северо-Запад».

«Воздушным Воротам Северной Столицы» выдано предписание устранить нарушение до 26 мая. Если требования не будут выполнены, ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.