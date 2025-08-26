В Петербурге столкнулись два гидроцикла на Большой Невке

В акватории реки Большая Невка в Санкт-Петербурге произошло столкновение двух гидроциклов. Инцидент случился сегодня около 19:30 в районе Сампсониевского моста.

По данным транспортной полиции, в результате навала оба маломерных судна получили повреждения. В ходе оперативных мероприятий установлено, что один из гидроциклистов управлял судном без соответствующего разрешения.

Оба участника происшествия направлены на медицинское освидетельствование. Как сообщили в правоохранительных органах, пострадавших в инциденте нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Транспортные полицейские изъяли гидроциклы для проведения экспертизы. В настоящее время проводится проверка по факту нарушения правил эксплуатации маломерных судов. Выясняются все обстоятельства произошедшего.