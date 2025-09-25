Четверг, 25 сентября 2025
Культура

Шоу «Поющие мосты» состоится в Петербурге ко Всемирному дню туризма

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

В Санкт-Петербурге в ночь с 25 на 26 сентября пройдет специальное светомузыкальное шоу «Поющие мосты», приуроченное к Всемирному дню туризма и 25-летию городского туристско-информационного бюро. 

Мероприятие состоится при поддержке комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Как сообщает ТАСС, программа начнется с исполнения «Гимна Великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра. Над разведенным Дворцовым мостом прозвучат фрагменты знаковых произведений Петра Чайковского. Проект был запущен в 2016 году и с тех пор стал заметным событием культурной жизни мегаполиса.

В прошлом году шоу проводилось в течение 46 ночей, общая продолжительность музыкальных композиций превысила 500 минут. В репертуар вошли произведения от Чайковского и Мусоргского до Шостаковича и Петрова. Ежегодное мероприятие собирает множество зрителей среди туристов и жителей города на Неве.

