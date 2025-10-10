Вирусолог Протасова оценила возможность объявления локдауна из-за ОРВИ

Вирусолог Светлана Протасова прокомментировала вероятность введения ограничительных мер в связи с сезонным ростом заболеваемости. Специалист отметила отсутствие оснований для локдауна при текущей эпидемиологической ситуации.

Доктор медицинских наук в области вирусологии Светлана Протасова заявила об отсутствии оснований для введения ограничительных мер в России из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ. По мнению вирусолога, большинство респираторных инфекций не отличаются осложнениями, за исключением гриппа и COVID-19.

В разговоре с RuNews24.ru эксперт уточнила, что вопрос о возможных локдаунах может быть поднят только в случае значительного увеличения заболеваемости именно этими двумя инфекциями.

Протасова также рассказала о сомнениях в эффективности кампании по вакцинации от гриппа, сославшись на невозможность точного прогнозирования циркулирующих штаммов. Кроме того, специалист упомянула о международных исследованиях, выявивших потенциальные риски развития онкологических заболеваний в течение 2,5 лет после вакцинации против коронавируса. При этом она подчеркнула, что наука пока не установила закономерностей появления новых штаммов гриппа.

По данным Роспотребнадзора, в течение 40-й недели 2025 года в России зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ на 10,2% среди общего населения.