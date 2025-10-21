Cвыше 5 тысяч петербуржцев эвакуированы из школ после сообщений об угрозах

Жители Санкт-Петербурга столкнулись с масштабной операцией по проверке объектов после массовых анонимных угроз. Силы безопасности провели эвакуацию тысяч людей для проведения контрольных мероприятий.

В понедельник на территории Северной столицы прошли масштабные проверки 117 объектов социальной и коммерческой инфраструктуры после поступления электронных сообщений с угрозами от зарубежных источников. В результате экстренных мероприятий было временно эвакуировано свыше пяти тысяч человек, сообщает «Петербург2».

Основную часть проверок составил осмотр 115 образовательных учреждений, также досмотру подверглись крупные торговые комплексы и гостиница. Работы по обеспечению безопасности продолжались до позднего вечера и были завершены около полуночи. В ходе проведенных обследований взрывчатых веществ и других опасных предметов правоохранители не нашли.

Следственные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложное сообщение об опасности. Представители властей добавили, что данные инциденты не только приводят к неоправданному напряжению сил оперативных служб, но и нарушают нормальную жизнь города.