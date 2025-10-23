В Петербурге арестован подозреваемый в мошенничестве с квартирами

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в совершении мошеннических действий с недвижимостью.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, уголовное дело расследует следственный отдел по Калининскому району. Фигуранту инкриминируются преступления по статье УК РФ «Мошенничество» и статье УК РФ «Легализация денежных средств», совершенные в особо крупном размере.

По информации следствия, в начале 2021 года обвиняемый совместно с сообщниками получил паспорт гражданина России на имя владельца квартиры в Колпино. Зная о длительном отсутствии собственника, злоумышленники изготовили фиктивный договор купли-продажи недвижимости и подали документы в Росреестр. Аналогичным способом в августе того же года была переоформлена квартира на Кондратьевском проспекте.

После приостановки дела в 2022 году в связи с розыском подозреваемый был задержан 21 октября текущего года. При обыске по месту его проживания изъят паспорт с вклеенной фотографией фигуранта, который он использовал для сокрытия от правоохранительных органов. Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.