Бывший герцог Йоркский Эндрю Маунтбеттен Виндзор во время официальной поездки в Таиланд пользовался услугами проституток за счет налогоплательщиков.

Королевский историк Эндрю Лоуни сообщил о предполагаемом использовании проституток Эндрю Маунтбеттеном Виндзором во время официальной поездки в Таиланд. По словам исследователя, бывший торговый посланник Великобритании за четыре дня пребывания в Бангкоке привлек 40 секс-работниц в пятизвездочный отель.

В беседе с The Mirror Лоуни связал поведение члена королевской семьи с кризисом среднего возраста, который начался у Эндрю в 41 год. Историк утверждает, что организацией услуг проституток занимались дипломатические сотрудники. По заявлению Лоуни, данную информацию подтвердили несколькие источники, включая представителя королевской семьи Таиланда.

Обвинения прозвучали на фоне лишения Эндрю королевских титулов и выселения из особняка Ройал-Лодж. Ранее бывший герцог уже сталкивался с обвинениями в связи с Джеффри Эпштейном и Вирджинией Джуффре.

В настоящее время Эндрю Маунтбеттен Виндзор сохраняет статус простолюдина и планирует переехать в частную резиденцию в Сандрингеме.