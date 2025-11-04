Штрафы для управляющих компаний вырастут до 40 тысяч рублей

В России с шестого ноября вводятся новые административные штрафы за нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства при подготовке к отопительному сезону.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда Комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, новые меры ответственности будут применяться к юридическим и должностным лицам. Для управляющих компаний и теплоснабжающих организаций размер штрафа может достигать 40 тысяч рублей.

Для должностных лиц, включая руководителей муниципальных образований и владельцев теплосетей, предусмотрены штрафные санкции в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Основанием для привлечения к административной ответственности послужит несвоевременное устранение ранее выявленных неполадок в системе теплоснабжения. Законодатель подчеркнул, что новые нормы вступают в силу в четверг.

Принятые меры направлены на обеспечение качественной подготовки к отопительному сезону и своевременное устранение недостатков в работе коммунальных систем. Введение административной ответственности должно стимулировать управляющие компании и теплоснабжающие организации более ответственно подходить к выполнению своих обязательств перед потребителями.