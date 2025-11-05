В пригородах Петербурга изменился режим работы автостоянок

Городские автостоянки в Ломоносове и Петергофе переходят на зимний режим работы в связи с завершением туристического сезона.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, стоянка в Ломоносове по адресу Ветеринарный переулок, участок 2, будет закрыта до 16 апреля 2026 года.

В Петергофе на двух парковочных площадках вводится суточный тариф стоимостью 150 и 200 рублей соответственно. Изменения режима работы связаны со снижением транспортной нагрузки в осенне-зимний период и оптимизацией расходов на содержание парковочных пространств.

На парковке по улице Прудовой, участок 6, установлена стоимость 150 рублей за полные сутки независимо от времени пребывания. На стоянке по улице Морского Десанта, участок 3п, тариф составляет 200 рублей в сутки. Новый режим работы будет действовать до 31 марта 2026 года на обеих парковочных зонах в Петергофе. Водителям рекомендуется учитывать эти изменения при планировании поездок в пригороды Санкт-Петербурга в зимний период.