Пожарные вывели десять человек из горящего дома на Будапештской улице

Десять человек были эвакуированы при пожаре на балконе жилого дома во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Сообщение о возгорании в жилом доме на Будапештской улице поступило 22 ноября в 11:23. Инцидент произошел на балконе двухкомнатной квартиры, где полностью выгорела обстановка на площади трех «квадратов».

Пожарные ликвидировали огонь к 11:57. Из опасной зоны эвакуировали десять человек, среди которых находился один ребенок. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Для тушения пожара привлекались четыре единицы специальной техники и 18 сотрудников МЧС.