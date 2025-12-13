Петербуржец задержан за фиктивный брак для легализации иностранки

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину по подозрению в организации фиктивного брака. Целью злоумышленника была незаконная легализации иностранки на территории России.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в октябре 2021 года местный житель за 40 тысяч рублей заключил брак с гражданкой одной из стран ближнего зарубежья без намерения вести совместное хозяйство и создавать семью.

Средства заведомо ложному супругу передал неизвестный организатор, который также занимался подготовкой необходимых документов. На основании этого брака иностранной гражданке было оформлено сначала разрешение на временное проживание, а впоследствии и вид на жительство. Брачные отношения были расторгнуты в январе 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемый был задержан 11 декабря вечером у своего дома на улице Ломоносова в поселке Парголово. На основании инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению других возможных участников преступной схемы.