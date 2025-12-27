Суд взыскал с театра Никиты Михалкова 55 тысяч рублей по долгу перед банком

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование банка и взыскал с театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» 55 тысяч рублей задолженности.

Судья вынес судебный приказ на основании заявления, поступившего 17 декабря. Долг возник по договору от апреля 2019 года и накопился за период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года.

В пресс-службе театра ранее сообщили, что официальные документы от банка и суда не поступали, поэтому у учреждения нет полной информации по делу. Согласно процедуре, должник вправе в течение десяти дней после получения приказа представить в суд возражения против его исполнения.

Судебный приказ выносится в упрощенном порядке по требованиям, не превышающим 750 тысяч рублей, и является одновременно исполнительным документом. Теперь театр должен либо погасить долг, либо обжаловать решение в установленный срок.