С февраля в России меняются правила возврата технически сложных товаров

С 1 февраля 2026 года в России вступают в силу поправки в законодательство о защите прав потребителей. Изменения коснутся процедуры возврата технически сложных товаров и формата кассовых чеков.

Ключевые поправки в правилах возврата товаров

Основное нововведение касается расчета компенсации при возврате некачественного технически сложного товара. Теперь потребитель сможет требовать возмещения разницы между уплаченной ценой и текущей рыночной стоимостью аналогичного товара с учетом его износа и года выпуска, рассказал юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.

Данная норма призвана защитить покупателя от ситуаций, когда из-за инфляции или роста цен возвращенная сумма не позволяет приобрести сопоставимую замену. По словам юриста, расчет будет производиться либо на момент добровольного удовлетворения требования продавцом, либо на дату вынесения судебного решения.

Новые требования к оформлению чеков и штрафам для продавцов

Параллельно с 1 января 2026 года ужесточаются требования к кассовым чекам для торговых точек на рынках и ярмарках. Им необходимо перейти на полный формат с указанием в чеке наименования, количества и единиц измерения каждого товара. Это повышает прозрачность и упрощает идентификацию товара при возврате.

Для продавцов также меняются правила применения штрафов. Теперь суд получит право не взыскивать штраф в размере 50% от присужденной суммы, если задержка исполнения требований произошла по вине покупателя или спор был урегулирован через медиацию. Кроме того, размер неустойки за просрочку будет ограничен стоимостью самого товара.

Последствия для потребителей и продавцов

Эксперты отмечают, что пакет поправок направлен на повышение прозрачности расчетов и перераспределение ответственности сторон. Для потребителей детализация чеков и новый порядок расчета компенсации за сложную технику усиливают защиту прав. Для продавцов изменения создают стимулы к досудебному урегулированию споров и снижают риски чрезмерных финансовых взысканий.

При этом возрастает значение документального оформления всех этапов взаимодействия, включая акты передачи товара на экспертизу. Также вводится запрет на переуступку права требования штрафов третьим лицам до вступления судебного решения в силу.