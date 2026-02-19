В ночь на четверг силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в небе над Ленобластью

В ночь на 19 февраля в Ленинградской области объявляли опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Силами противовоздушной обороны уничтожено четыре дрона, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил жителям об угрозе атаки БПЛА в воздушном пространстве региона. Сообщение об опасности было опубликовано в ночь на 19 февраля.

В 2:39 глава региона сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили несколько БПЛА в Киришском районе. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

Дрозденко предупредил о возможном временном снижении скорости мобильного интернета в связи с проводимыми мероприятиями. Он также добавил, что отражение атаки продолжается.

В 4:16 губернатор объявил об отбое воздушной опасности в Ленинградской области. Окончательные итоги были подведены в 5:56. По словам Дрозденко, все воздушные цели уничтожены, над регионом ликвидировано четыре беспилотных летательных аппарата. Также глава Ленобласти поблагодарил военнослужащих, обеспечивающих защиту воздушного пространства региона.