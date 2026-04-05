Нарощенные ресницы вышли из моды в 2026 году

В 2026 году нарощенные ресницы больше не считаются признаком стиля. Женщины переходят на ламинирование, ботокс, биозавивку, окрашивание с уходом и восстановление сыворотками.

Мода на массивные ресницы ушла вместе с эпохой яркого макияжа и агрессивного контуринга. Современные стандарты красоты делают ставку на индивидуальность, легкость и естественность. Искусственные ресницы визуально утяжеляют лицо, придают театральность и добавляют возраст. Они ассоциируются с прошлым десятилетием и не сочетаются с актуальными тенденциями, пишет «Петербург2».

В качестве альтернативы наращиванию ресниц стилисты советуют ламинирование и ботокс. Эти процедуры приподнимают натуральные ресницы, придавая аккуратный изгиб и блеск на несколько недель. Биозавивка создает естественный завиток без утяжеления. Окрашивание с уходом насыщает ресницы цветом благодаря кератину и маслам.

Восстановление с помощью сывороток с пептидами и витаминами возвращает густоту и длину за 3–4 недели. Минималистичный макияж с качественной тушью подчеркивает естественную красоту без «кукольного» объема.