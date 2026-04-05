Средний размер пенсии неработающих россиян достиг отметки в 25,6 тысячи рублей

Средний размер пенсии неработающих россиян в феврале 2026 года составил 25,6 тысячи рублей. В аналогичный период 2025 года неработающие пенсионеры получали около 23,8 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.
Самый низкий средний размер пенсии зафиксирован в Республике Дагестан и составляет 18,9 тысячи рублей. Самый высокий показатель на Чукотке равен 43,7 тысячи рублей.
Напомним, что с 1 апреля 2026 года пенсии по государственному обеспечению, включая социальные выплаты, проиндексированы на 6,8%. Повышение в беззаявительном порядке получили около четырех миллионов россиян.