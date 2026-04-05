Средний размер пенсии неработающих россиян достиг отметки в 25,6 тысячи рублей

На мировом автомобильном рынке всё чаще появляются модели, способные не просто конкурировать, а задавать новые стандарты. Одной из таких новинок стал JAECOO J6 — внедорожник, который уверенно объединяет в себе современные технологии, экологичность и истинный дух приключений.Электрическая мощь без компромиссовВ эпоху стремительного перехода к экологичному транспорту JAECOO J6 демонстрирует, что электромобили могут быть не только эффективными, но и по-настоящему универсальными. Оснащённый мощной электрической силовой установкой, автомобиль обеспечивает впечатляющую динамику и высокий уровень проходимости — качества, которые ранее ассоциировались исключительно с классическими внедорожниками.Разработанный компанией JAECOO, этот автомобиль ориентирован на тех, кто ценит свободу передвижения и не готов ограничивать себя рамками городской среды.Дизайн: брутальность и футуризмПервое, что бросается в глаза — это смелый и выразительный внешний вид. J6 сочетает в себе...