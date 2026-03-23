Эксперт Крастелев рассказал о формировании культурного суверенитета

Депутат Роман Крастелев считает, что культурный суверенитет нельзя защитить формальными установками и административными решениями. По мнению эксперта, государству нужно не мешать развитию культурной среды, поскольку великие творцы создавали культурный код вопреки обстоятельствам, а не благодаря приказам.

Крастелев в беседе RuNews24.ru отметил, что тема культурной идентичности поднимается в переломные, кризисные моменты развития страны. Если народ не создает духовные ценности, он перестает быть самим собой, подчеркнул эксперт. Государство включает в себя не только территорию и власть, но и культурный код, который легитимизирует его среди внешней среды.

По словам Крастелева, восприятие культурного суверенитета часто сводится к формальным установкам: переименованию вывесок и сайтов. Однако политическому государству нужно создавать условия для культурной, духовной и нравственной среды. Тогда не придется специально защищать этот суверенитет.

Эксперт привел в пример Пушкина и Достоевского. Никто не создавал специальных условий для их творений, но именно их произведения заложили культурный код и основу суверенитета. По мнению Крастелева, нужно не мешать, а создавать условия для того, чтобы культурный суверенитет развивался и сам себя защищал.