Вторник, 7 апреля 2026
$79.73 €92.19 ¥11.57
5.1 C
Санкт-Петербург
Деньги

Потерявшие кормильца дети могут претендовать на выплаты до 23 лет

Даниил Александров
Потерявшие кормильца дети могут получать пенсию до 23 лет при условии обучения на очном отделении. Размер выплат в 2026 году зависит от страхового стажа умершего и составляет от 9,4 до 19,2 тысячи рублей.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с NEWS.ru рассказал о мерах поддержки для детей, потерявших кормильца. По его словам, пенсия назначается каждому ребенку до 18 лет, а при очном обучении до 23 лет. Размер выплат зависит от того, остался ли у ребенка один родитель или оба.

В 2026 году размеры выплат различаются в зависимости от того, был ли умерший кормилец застрахован в системе обязательного пенсионного страхования. Если родитель работал официально, ребенку назначают страховую пенсию. Ее размер зависит от пенсионных коэффициентов, которые накопил умерший.

Фиксированная выплата к страховой пенсии в текущем году составляет 9,5 тысячи рублей. Если у ребенка умерли оба родителя, фиксированная выплата удваивается. Когда кормилец не имел официального дохода или стажа, ребенку назначают социальную пенсию. С первого апреля ее размер равен 9,4 тысячи рублей.

Второй родитель может рассчитывать на стандартные налоговые вычеты на детей в двойном размере. Также одинокие матери и отцы имеют приоритетное право на получение путевок в детские лагеря и санатории.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Наука

Экипаж астронавтов на борту корабля Orion готовится к облету Луны

Космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту совершает третий день полета к Луне в рамках миссии «Артемида-2». Экипаж готовится к облету спутника, во время которого связь с Землей исчезнет на 30-50 минут.График полетаПосле успешного маневра вывода на траекторию к Луне второго апреля экипаж впервые за более чем полвека покинул околоземную орбиту. Последний раз люди уходили так далеко от Земли в 1972 году во времена программы Apollo. В течение пяти дней экипаж будет корректировать полет к Луне, проверять скафандры, систему жизнеобеспечения и аварийной связи, а также проходить медицинские тесты.Во время шестого дня корабль приблизится к Луне на минимальное расстояние и совершит самый дальний полет от Земли. Большую часть времени экипаж посвятит фото- и видеосъемке, а также записи наблюдений. Для...
Читать далее
Наука

Американский космический корабль вошел в лунное пространство впервые за 54 года

Астронавты миссии NASA «Артемида-2» достигли сферы влияния Луны 6 апреля в 00:37 по восточному времени.Вход в лунное пространствоКосмический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту вошел в зону, где лунное притяжение сильнее земного. В тот момент капсула находилась примерно в 62,8 тысячи километров от Луны и в 373,4 тысячи километров от Земли. Экипаж корабля стал первыми людьми, пересекшими границу лунного влияния с декабря 1972 года, когда это сделала миссия «Аполлон-17».Однако астронавты миссии «Артемида-2» не будут садиться на Луну и выходить на ее орбиту. Корабль совершит исторический пролет вокруг обратной стороны спутника. В пике сближения он окажется на расстоянии 406,7 тысячи километров от Земли, установив новый рекорд удаленности для пилотируемых миссий. Предыдущий рекорд принадлежал экипажу «Аполлона-13», который в апреле 1970...
Читать далее

Интересное

Новости дня

Общество

Около 95% компаний не видят отдачи от инвестиций в ИИ

Транспорт

В Петербурге за три месяца 2026 года эвакуировали свыше 300 брошенных машин

Общество

Россиянам рассказали о способе накопить на ипотеку при низком доходе

Общество

ФАС добилась снижения цен на семь жизненно важных лекарств

Общество

Во вторник православные верующие отмечают праздник Благовещение

Общество

Барщевский и Долина встретились с журналистами перед премьерой «Мечты Фемиды»

Деньги

Работа после пенсии может стать нормой для россиян

Общество

В Петербурге не ожидается подорожания яиц перед Пасхой

Общество

Петербуржцев предупредили о штормовом ветре в среду

Общество

Сотрудник метрополитена Петербурга отказался от брони и прошел СВО

Общество

Эксперты назвали три барьера для масштабирования биоэкономики в России

Наука

Низкий вес при рождении может служить маркером раннего инсульта

Транспорт

В Комтрансе Петербурга назначили нового первого заместителя председателя

Общество

Волна негатива от игроков вынудила разработчиков Crimson Desert исправиться

Общество

Во вторник петербуржцы жалуются на сбои в работе портала «Госуслуг»

Общество

Пользователи из России жалуются на сбой в работе лаунчеров EA и Ubisoft

Транспорт

В мае в Петербурге пройдет Международный транспортный фестиваль

Афиша

Семейный фестиваль в «Горэлектротранса» посвятят 90-летию троллейбуса

Новости

Авито: 35% петербуржцев нанимают репетитора к ОГЭ и ЕГЭ

Наука

Ученые разработали экологичное мыло из животного жира и алоэ

Наука

Космический корабль Orion побил 50-летний рекорд NASA

Общество

Лариса Долина снизила цены на билеты до 800 рублей за день до концерта

Общество

Колесов предупредил петербуржцев об усилении ветра и похолодании

Общество

В 2026 году праздник Благовещения пришелся на Великий вторник

Наука

Экипаж астронавтов на борту корабля Orion готовится к облету Луны

Новости

Авито: доля продаж новых запчастей с гарантией достигла 42%

Общество

Пассажиры четырех рейсов не могут улететь из Пулково вовремя во вторник

Ленинградская область

В Ленобласти отменили режим воздушной опасности

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb