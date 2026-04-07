Потерявшие кормильца дети могут претендовать на выплаты до 23 лет

Потерявшие кормильца дети могут получать пенсию до 23 лет при условии обучения на очном отделении. Размер выплат в 2026 году зависит от страхового стажа умершего и составляет от 9,4 до 19,2 тысячи рублей.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с NEWS.ru рассказал о мерах поддержки для детей, потерявших кормильца. По его словам, пенсия назначается каждому ребенку до 18 лет, а при очном обучении до 23 лет. Размер выплат зависит от того, остался ли у ребенка один родитель или оба.

В 2026 году размеры выплат различаются в зависимости от того, был ли умерший кормилец застрахован в системе обязательного пенсионного страхования. Если родитель работал официально, ребенку назначают страховую пенсию. Ее размер зависит от пенсионных коэффициентов, которые накопил умерший.

Фиксированная выплата к страховой пенсии в текущем году составляет 9,5 тысячи рублей. Если у ребенка умерли оба родителя, фиксированная выплата удваивается. Когда кормилец не имел официального дохода или стажа, ребенку назначают социальную пенсию. С первого апреля ее размер равен 9,4 тысячи рублей.

Второй родитель может рассчитывать на стандартные налоговые вычеты на детей в двойном размере. Также одинокие матери и отцы имеют приоритетное право на получение путевок в детские лагеря и санатории.