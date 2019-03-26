За охранника, отпихнувшего девочку во время концерта Леонтьева, вступились представители певца

Инцидент произошел на концерте в БКЗ “Октябрьский”. Девочка пыталась подарить Леонтьеву цветы, но ее грубо остановил охранник.

Видео после концерта было размещено в Интернете. Пользователи возмутились поступком охранника Валерия Леонтьева и пожалели девочку. На видео видно, как музыкант спустился в зрительный зал и пошел петь. За ним следовали охранники. Певец шел по залу и брал цветы, которые ему вручали зрители, сидящие на своих местах.

Однако девочка решила подойти к певцу, на что быстро среагировал охранник и оттолкнул маленькую зрительницу.

На вопросы негодующих фанатов поспешила ответить пресс-секретарь Леонтьева Татьяна Федоткина. По ее словам, девочка находилась в опасности. Дело в том, ч о в зале было темно, поясняет представитель певца и девочка могла пострадать. Это было сделала в целях безопасности. Цитирует Cosmo беседу Федоткиной с одним из Telegram -каналов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Зенит” поздравил Леонтьева с днем рождения.