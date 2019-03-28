В Центральном районе активисты решили в прямом смысле обнять поликлинику

Участники акции планируются взять друг друга за руки и окружить медицинское учреждение. Фото: Леша Бурстон
Участники акции планируются взять друг друга за руки и окружить медицинское учреждение. Фото: Леша Бурстон

Общественники попытаются объять необъятную детскую поликлинику, расположенную на Мытнинской, 25. Тем самым участники акции проводят здание на капитальный ремонт.

Акцию “Обними поликлинику” планируют провести 30 марта. Ее начало запланировано на 12:00. Об этом сообщат участники сообщества “Центральный район за комфортную среду обитания “ в социальной сети “ВКонтакте”.

Стоит отметить, что детскую поликлинику № 44 совсем скоро ждет капитальный ремонт. И условия размещения врачей и маленьких пациентов на ближайшие два года работ очень волнуют общественников.

Участники акции планируются взять друг друга за руки и окружить медицинское учреждение.

Также в группе сообщают, что 27 марта в администрации Центрального района прошло совещание с участием жителей, врачей, представителей администрации. И эта встреча стала переломным моментом в ситуации вокруг поликлиники. Подробности встречи можно узнать здесь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов рассказал о проекте “Бережливая поликлиника”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
активисты поликлиника №4 Центральный район
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