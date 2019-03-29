“Зенит” поднялся на небоскреб “Лахта-центр”

Еще никто из петербуржцев, кроме строителей, не оказывался на этом комплексе так высоко.

Игроки и тренеры ФК “Зенит” Санкт-Петербурга поднялись на строящийся небоскреб “Лахта Центр», сообщил в четверг 28 марта президент клуба Александр Медведев. Игроков провели на 88-ой этаж — еще никто из петербуржцев не забирался туда, кроме строителей. Высота на этой точке составляет 320 метров.

Футболисты приехали на северо-запад города сразу после тренировки и для безопасности подъема надели каски.

“Лахта-центр” станет самым высоким зданием в России и Европе — а если считать все конструкции, то уступит в высоте только Останкинской телебашне. Высота составит 462 метра, при этом около сотни метров будет занимать именно шпиль. Комплекс планируют закончить к концу 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Медведев пообещал порадовать болельщиков хорошей игрой.