Петербурженка продала несуществующие туры на 8,6 млн рублей

Обвиняемая являлась исполнительным директором и главным бухгалтером по устной договоренности с учредителем ООО «Люксе Тревел».

Женщина с января по август 2017 года вела мошенническую деятельность. Она заключала договоры от лица организации, которая не была осведомлена о её деятельности, на предоставление туристических путевок. Однако обязательства по предоставлению туристических услуг клиентам не выполняла.

Денежные средства, которые клиенты платили обвиняемой, она перечисляла на личный счет.

В ходе преступных действий обвиняемая похитила денежные средства на общую сумму в 8,6 миллионов рублей, которые принадлежали 76 клиентам.

Уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества, передано в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге задержаны подозреваемые в похищении человека.