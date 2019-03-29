Дом Станового обзавелся двумя новыми дверьми

Местные жители своими силами продолжают восстанавливать здание. На этот раз они заменили двери.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. В доме на Мытнинской улице произошли очередные изменения. Петербуржцам не нравились железные двери, установленные до этого, люди считали, что они не вписываются в историческое здание. Несмотря на то, что деньги на двери никто выделять не хотел, горожане нашли способ сделать все сами. Они собрали необходимые средства и вот – две двери из ясеня готовы.

Напоминаем, что неравнодушные петербуржцы смогли достучаться до городских служб и заставить их сделать ремонт парадных, а также помочь привести в порядок подвал и лицевой фасад.

До этого горожане уже меняли одну из дверей. На этом они не собираются останавливаться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в дом Станового установили отреставрированную дверь в январе 2019 года. На работы ушло несколько месяцев.