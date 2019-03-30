Детенышей серого тюленя можно встретить на берегу Финского залива

О месте нахождения детенышей просят сообщать по телефону Фото: группа ВК
О месте нахождения детенышей просят сообщать по телефону Фото: группа ВК "Спасение тюленей 699-23-99"

В Ленинградской области регулярно обнаруживают потерявшихся детенышей тюленей. Специалисты сообщают, что в эти выходные есть вероятность встретить их на южном побережье Финского залива.

По данным Фонда друзей балтийской нерпы, информация о брошенных животных поступает довольно часто, однако не всегда получается до них добраться.

Например, одного детеныша серого тюленя нашли на пляже в Нарве, но оказать ему помощь не представлялось возможным – зверька запрещено перевозить через границу. При этом отмечается, что в Эстонии не предусмотрено специализированных центров.

Еще один малыш был замечен на берегу поселка Лебяжье.

Из-за того что люди много суетились вокруг, бедолага ушел под лед и пропал,

— отметили в центре.

Существует большая вероятность встретить тюленят в эти выходные. По предположениям экологов, они могут показаться на южном побережье залива от дамбы и до Соснового Бора.

Об обнаружении тюленят просят сообщать по телефону 699-23-99. Также жителей просят не забывать, что выход на лёд сейчас потенциально опасен для жизни.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что сотрудники дамбы призывают помочь нерпятам.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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