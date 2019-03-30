Жителя США приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк

В Соединенных Штатах Америки геймер Тайлер Баррис звонил сотрудникам правоохранительных органов с ложными показаниями. Действия мужчины привели к смерти человека.

Американец Тайлер Баррис два года назад сообщил сотрудникам полиции по телефону, что похитил трёх человек. Кроме того, он сообщил, что одного из них якобы убил.

Обвиняемый даже назвал адрес дома, в котором, как думал Тайлер, проживает один из его оппонентов по компьютерной игре Call of Duty.

Полицейские выехали по указанному адресу. Оказалось, что там проживают совершенно другие люди. Однако во время операции сотрудники полиции случайно убили мужчину, находящегося в этом доме. Полицейским показалось, что мужчина потянулся за оружием.

Тайлер Баррис признал свою вину и был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербурженка продала несуществующие туры на 8,6 млн рублей.