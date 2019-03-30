В армию 1 апреля призовут 135 тысяч человек

Весенний призыв продлится до 15 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Приказ, подписанный президентом России Владимир Путиным, разместили на сайте Кремля. В нем говорится, что весенний призыв начнется с 1 апреля.
В армию призовут 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.
Помимо этого, в этот период должны быть уволены с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы которых по призыву истек.
“Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2019 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет в в количестве 135 000 человек», — говорится в приказе.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ЦРУ сделало ошибку в рекламе по призыву русскоговорящих на службу.