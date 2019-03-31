Пресс-секретарь Леонтьева считает, что охранник действовал разумно. Отец девочки не согласен

На выступлении артиста в Санкт-Петербурга девочка хотела подарить звезде букет, но охранник жестко ее остановил.

Пресс-секретарь Валерия Леонтьева объяснила инцидент, произошедший на концерте артиста в Санкт-Петербурге: общественное внимание привлекло видео, размещенное на хостинге Youtube, на котором охранник певца жестко усаживает на место девочку, которая хотела подарить Леонтьеву букет.

Видео «Первый Унечский канал»

Татьяна Федоткина сообщила Nation News, что на видео не показали, как охранник усадил девочку. По словам секретаря, ребенок без сопровождения в зале не может находиться в зале, а если бы девочка побежала к Леонтьеву, ее могли затолкать другие фанаты.

Пресс-секретарь заявила, что на журналиста, выложившего видео, возможно подадут иск в суд на сумму до 2 миллионов рублей.

Отец девочки заявил, что перед ними никто не стал извиняться за поведение охранника, передает “Экономика сегодня”. В концертном зале с его дочерью находилась бабушка, поэтому мужчина намерен пожаловаться о произошедшем детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.

В соцсетях инцидент на концерте ажиотажа, по-видимому, не вызвал, сообщает Gazeta.SPb – большая часть записей о Леонтьеве касается его последних выступлений в городах России в рамках концертного тура.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что инцидент на концерте Леонтьева может обернуться скандалом.