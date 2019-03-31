Отдыхать на море весной предпочитают всего 10% туристов

Опрос в социальных сетях также показал, что отдыхать в этом году не планируют 14% респондентов.

Согласно собранной статистики опроса, который провел российский сервис бронирования отелей Tvil.ru, отдых на море весной выбирает более 10% туристов. Опрос был проведен в социальных сетях.

Выяснилось, что на море весной собираются не так много туристов. Всего четверть туристов выбирают для морского отдыха в России “нелетние” месяцы. Самым же востребованным месяцем оказался июль. Этот месяц получили 21% голосов.

Второе и третье место заняли июнь и август. Они собрали 19% и 18%.

Бархатный сезон в сентябре предпочитают 14% опрошенных. Столько же процентов в этом году решили остаться в офисе, отдыхать они не планируют в этом году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 мест для отдыха весной.