Отдыхать на море весной предпочитают всего 10% туристов

Самым популярным месяцем для отдыха стал июль. Фото: https://pixabay.com
Самым популярным месяцем для отдыха стал июль. Фото: https://pixabay.com

Опрос в социальных сетях также показал, что отдыхать в этом году не планируют 14% респондентов.

Согласно собранной статистики опроса, который провел российский сервис бронирования отелей Tvil.ru, отдых на море весной выбирает более 10% туристов. Опрос был проведен в социальных сетях.

Выяснилось, что на море весной собираются не так много туристов. Всего четверть туристов выбирают для морского отдыха в России “нелетние” месяцы. Самым же востребованным месяцем оказался июль. Этот месяц получили 21% голосов.

Второе и третье место заняли июнь и август. Они собрали 19% и 18%.

Бархатный сезон в сентябре предпочитают 14% опрошенных. Столько же процентов в этом году решили остаться в офисе, отдыхать они не планируют в этом году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 мест для отдыха весной.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
море отдых отпуск
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Победа» отменила все рейсы за границу из Санкт-Петербурга
Ледоход помешал продолжить поиски мальчика, пропавшего в Неве
Ученые доказали, что мандарины помогают в борьбе с лишним весом
Пристальный взгляд на кофе аналогичен его употреблению
В Париже празднуют 130-летие Эйфелевой башни
Умственные нагрузки повышают риск развития диабета
Задержан американский турист за кражу «сувенира» из Освенцима
От торнадо в Китае пострадало 18 детей