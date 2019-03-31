Двоих обессиленных тюленят спасли в субботу в Ломоносовском районе

Малыши отсыпаются в карантине Фото: https://vk.com/sealrescue
Малыши отсыпаются в карантине Фото: https://vk.com/sealrescue

В Петербурге и Ленинградской области в выходные были найдены двое серых тюленят. Малышей обнаружили в субботу, 30 марта, прогуливающиеся вдоль берега залива люди.

По словам специалистов Фонда друзей балтийской нерпы, животные выглядели уставшими и выбившимся из сил.

Один — ещё белёк, подобранный около порта Бронка, а второй, нашедшийся около посёлка Лебяжье, уже почти перелинял и даже успел наесться какой то неизвестной гадости.

-рассказали в группе «Спасение тюленей 699-23-99».

Отмечается, что одного из малышей люди более часа удерживали на месте, чтобы тот не совершил побег в воду. Второго тюленёнка специалистам подвезли на автомобиле.

Фото: https://vk.com/sealrescue

На данный момент спасённые малыши отсыпаются и набираются сил в карантине.

Напомним, что ранее специалисты Фонда предупреждали, что в эти выходные есть большая вероятность встретить тюленят на южном побережье залива от дамбы и до Соснового Бора.

Граждан, обнаруживших детёнышей, просят сообщить об этом по номеру телефона 699-23-99.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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