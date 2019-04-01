Поисковый отряд “Лиза Алерт” ищет пропавшего петербуржца

Тревогу забили родные потерявшегося мужчины. Фото: https://vk.com/lizaalert_piter
Тревогу забили родные потерявшегося мужчины. Фото: https://vk.com/lizaalert_piter

Мужчина 58 лет вышел из дома 30 марта и не вернулся домой. Обеспокоенные родственники забили тревогу. К поиску подключают волонтёров.

Как сообщают участники группы “Поисковый отряд “Лиза Алерт” Питер” в социальной сети “ВКонтакте”, петербуржец 58 лет Сергей Сердюков пропал 30 марта. Он вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Фото: https://vk.com/lizaalert_piter

Тревогу забили родные потерявшегося мужчины. Все данные про него, а также информация по результатам поиска регулярно обновляется — ее размещают в группе спасатели.

Родные мужчины также сообщили приметы потерявшегося. Его рос 170 сантиметров, он худощавого телосложения. Носит усы, у мужчины седые волосы. Когда ушел из дома, на нем были надеты черная куртка, черные штаны, разноцветная шапка и черные ботинки

Всю информацию можно найти в группе спасателей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Яндекс.Такси будет помогать “Лиза Алерт” в поисках пропавших людей в Петербурге.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
лиза алерт поиск спасатели
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