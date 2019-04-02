В Ленобласти спасли потерянного детеныша балтийской нерпы

Малыша направили на реабилитацию Фото: группа в ВК
Малыша направили на реабилитацию Фото: группа в ВК "Спасение тюленей 699-23-99"

В Ленинградской области на берегу Финского залива найден нерпенок. Сейчас малыш находится в безопасности — его отправили на реабилитацию в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Об этом сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.

Вот такую вот замечательную балтийскую нерпулину подобрали вчера прохожие на берегу в городе Сосновый Бор и не давали ей убежать в воду до нашего приезда,

— рассказали в официальной группе Фонда во «ВКонтакте».

По данным специалистов, в российской части Финского залива осталось не более 100 особей балтийской нерпы. Поэтому каждый детеныш представляет большую ценность.

Отмечается, что все нерпята обычно весьма находчиво и рьяно обороняются во время проводящихся с ними процедур. Не стал исключением и малыш, найденный в Сосновом бору.

За прошедшие неполные сутки она умудрилась уже три раза укусить нас за руки, говорится в сообщении.

Сейчас нерпенок находится в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, основанный около 6 лет назад на территории очистных сооружений водоканала в поселке Репино в Курортном районе Петербурга.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что сотрудники дамбы призывают помочь нерпятам.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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