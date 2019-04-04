В Ленобласти запускают курсы по 52 специальностям для предпенсионеров

Каждый курс рассчитан на три месяца. Его запускают для тех, кому до пенсии осталось пять лет.

Это сделано для того, чтобы жители Ленобласти смогли продолжить трудиться и после входа на пенсию. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

Каждый курс в среднем рассчитан на три месяца. Всего, в рамках национального проекта “Демография”, планируют запустить курсы по 52 специальностям.

Перед запуском курсов был проведен опрос, в регионе узнали, какие профессии могут быть более востребованы. На основании этого курсы будут запускать по профессии агроном, ветеринарный врач, водитель транспортных средств различных категорий, механизатор, парикмахер, оператор станков и оборудования, токарь и другие.

Получить новую специальность смогут порядка 299 жителей Ленобласти. В рамках курсов будут использованы методы обучения с отрывом и без от работы.

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