В Ленобласти запускают курсы по 52 специальностям для предпенсионеров

Получить новую специальность смогут порядка 299 жителей Ленобласти. Фото: https://pixabay.com
Получить новую специальность смогут порядка 299 жителей Ленобласти. Фото: https://pixabay.com

Каждый курс рассчитан на три месяца. Его запускают для тех, кому до пенсии осталось пять лет.

Это сделано для того, чтобы жители Ленобласти смогли продолжить трудиться и после входа на пенсию. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

Каждый курс в среднем рассчитан на три месяца. Всего, в рамках национального проекта “Демография”, планируют запустить курсы по 52 специальностям.

Перед запуском курсов был проведен опрос, в регионе узнали, какие профессии могут быть более востребованы. На основании этого курсы будут запускать по профессии агроном, ветеринарный врач, водитель транспортных средств различных категорий, механизатор, парикмахер, оператор станков и оборудования, токарь и другие.

Получить новую специальность смогут порядка 299 жителей Ленобласти. В рамках курсов будут использованы методы обучения с отрывом и без от работы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что нацпроект позволит снизить смертность к 2024 году на 17%.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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