Храмы и соборы на Радищева “уничтожили” коммунальщики

Картинную галерею на Радищева закрашивают уже не первый раз. Фото: Telegram-канал “Протестный Петербург”
Картинную галерею на Радищева закрашивают уже не первый раз. Фото: Telegram-канал “Протестный Петербург”

Импровизированная настенная галерея или просто стрит-арт, якобы, мешала горожанам. Именно по их просьбе коммунальщики закрасили галерею.

Ведра с красками были замечены прохожими 5 апреля, сообщает “Фонтанка”. Маляра закрашивали настенную живопись, автором которой выступил петербургский художник Олег Лукьянов.

Именно стена на Радищева была так называемым полигоном для испытаний новых техник и экспериментов. В качестве переводных картинок горожанин выбрал картины петербургских коллег.

Как заявили художнику представители управляющей компании, закрасить стрит-арт пришлось из-за просьб горожан, их такая живопись не устраивает. Но художник не намерен отступать. Ведь картинную галерею на Радищева закрашивают уже не первый раз.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что На Невском проспекте появился стрит-арт “Окно в другую реальность”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
граффити стрит-арт улица Радищева
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