Ленинградцы направили омбудсмену 3 тысячи жалоб

В своих обращениях они писали о качестве услуг ЖКХ, а также о проблемах с медициной и экологией.

Об этом стало известно сегодня, 10 апреля. Жителей Ленинградской области, судя по всему, волнует множество вопрос. Свои претензии они изложили Сергею Шабанову, которому придется ознакомиться с 3078 обращениями. Известно, что во многих из них просили разобраться с частной собственностью и долевым строительством. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко считает, что ленинградцы доверяют уполномоченному по правам человека не зря – он готов помогать не только социальным группам, но и отдельным людям, попавшим в беду.

Благодаря неравнодушным жителям региона, власти теперь знают, над какими проблемами стоит работать усерднее. Им в этом поможет «Правозащитная карта», объединившая в себе информацию о всех «болевых точках», говорится в сообщении администрации Ленинградской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что детский омбудсмен Петербурга рассказала о жалобах, которые поступают к ней чаще всего.