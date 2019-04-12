Непривитого ребенка могут не допустить в российскую школу

Ребенок без прививки может нарушить права других детей. Фото: https://pixabay.com
Ребенок без прививки может нарушить права других детей. Фото: https://pixabay.com

Речь идет про сознательный отказ родителей делать прививку или просто забывчивость. Такого ребенка могут не допустить в случае эпидемии.

Министерство просвещения РФ сообщило, что прививать ребенка — станет обязательным условиям в случае эпидемиологического порога или его превышения. Также прививка необходима в случае возникновения массовых инфекций. То есть речь в разъяснительном сообщении идет о серьезных заболеваниях, сообщает издание «Online47».

Ребенка могут не допустить к занятиям, поскольку имеется риск заноса инфекции в общеобразовательные учреждения.

А это может нарушить права других детей в детских образовательных организациях и повлиять на благоприятную среду обитания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьник из Ломоносова потерял сознание во время прививки.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
прививки эпидемия
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Непривитого ребенка могут не допустить в российскую школу