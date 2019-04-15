В Петербурге отмыли 965 улиц после зимы

За прошедшую неделю, с 8 по 14 апреля, дорожники вывезли порядка 6 тысяч тонн смета, а на мытье дорог и тротуаров потрачено 47 кубометров воды.

В Санкт-Петербурге продолжается весенняя уборка улиц. Дорожниками было проведено около 8 тысяч смен спецтехники и 9,7 тысяч смен работников, занимающихся ручной уборкой улиц.

Полный список вымытых улиц можно посмотреть на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Из-за ночных заморозков, которые все ещё актуальны для температурного режима Петербурга, работы по очистке улиц иногда приходится прекращать. Однако работники дорожных предприятий стараются использовать теплое время суток максимально эффективно.

Сегодня, 15 апреля, в городе проходит мойка 260 дорог во всех районах.

Для того, чтобы инспекторы приняли улицу, на ней должны быть несколько раз проведены работы по промывке, несколько раз она должна быть прометена, очищена от мусора и песка. Все ограждения, поребрики и остановочные павильоны должны быть чистыми.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с начала года в Петербурге закрылось 53 кафе и ресторана.