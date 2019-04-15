Активисты сняли видео о запущенном состоянии Садовой улицы

Они прогулялись по Санкт-Петербургу и зафиксировали все нарушения, которые смогли найти.

Ролик опубликовали сегодня, 15 апреля, в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания». Активисты решили проверить, в каком состоянии находится Садовая улица в Санкт-Петербурге – результаты полуторачасового рейда стали поводом для создания восьмиминутного ролика. В нем активисты показывают, над чем властям Северной столицы стоит поработать. Они насчитали около «тысячи вопросов к бездействующим надзорным властям».

Так, петербуржцам не понравилось, что на Садовой много граффити, рекламы и незаконных торговых точек. Активисты заметили и рассыпающиеся на глазах фасады здания, и крошащиеся ступеньки и много чего еще.

Горожане в комментариях написали, что все это происходит там годами.

«Садовая — полный треш»,

— подтверждает один из пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Кузнечном переулке активисты выстраиваются в “живой щит”.