На Шри-Ланке произошел уже восьмой взрыв

Количество пострадавших достигло более 400 человек. Фото: https://twitter.com
Количество пострадавших достигло более 400 человек. Фото: https://twitter.com

Он прогремел в 14:20 по местному времени (12:20 по мск). Взрывы начались с 8:40.

На Шри-Ланке произошел восьмой за день взрыв, сообщает AFP со ссылкой на данные полиции, пишет РБК.

Местом седьмого взрыва стал отель Tropical Inn в пригороде Коломбо. При взрыве пострадали два человека. До этого взрыв произошли в двух церквях Шри-Ланки во время празднования католической Пасхи. По предварительной информации, погибли не менее 160 человек и около 300 пострадали.

Помимо церквей утром 21 апреля серия взрывов произошла в трех гостиницах в центре Коломбо.

Официально власти Шри-Ланки озвучили количество погибших на данный момент- 138 человек. Раненых насчитали около четырехсот человек.

Власти также сообщили, что среди погибших есть 35 иностранцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Шри-Ланке произошел еще один взрыв (видео).

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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