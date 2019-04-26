Смольный поможет странам СНГ с экспозициями, посвящёнными блокаде

Правительство Санкт-Петербурга предложило помощь странам СНГ по расширению экспозиций, посвящённых блокаде Ленинграда. Для этого будет задействован Музей блокады в Соляном переулке.

Такое заявление в интервью телеканалу «78» в четверг, 25 апреля, сделал действующий глава города Александр Беглов.

По словам врио губернатора Петербурга, эта тема поднималась на заседании Межпарламентской ассамблеи.

«Я обратился к представителям этих стран с предложением обновить и расширить те экспозиции, которые у них сегодня существуют. Мы бы организовали методическую помощь, провели консультации, выехали и посмотрели бы, в каком состоянии это всё находится», — отметил Беглов.

Он также подчеркнул, что эта тема является общей, так как во многих городах СНГ до сих пор живут участники блокады, их дети и внуки.

По словам Беглова, в ближайшем будущем у Музея блокады появятся филиалы на территории Петербурга и за его пределами. В частности, такие филиалы откроются в Доме радио и трамвайном парке.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Александр Беглов выступил за привлечение молодых кадров к управлению Петербургом.