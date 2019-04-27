В “Зените” рассказали, когда Маркизио вернется на поле

Итальянец сыграл в 15 матчах за клуб Санкт-Петербурга и получил травму колена.

В “Зените” сообщили примерные сроки восстановления Клаудио Маркизио после операции на колене. Полузащитнику потребуется от 4 до 6 месяцев, считают медики клуба Санкт-Петербурга. Ранее игрок опубликовал фото из больнице в своем Instagram, где он лежит на койке и показывает «палец вверх».

Маркизио пришел в “Зенит” Санкт-Петербурга в сентябре и успел сыграть всего 15 матчей. В них он отметился двумя голами. Играет под номером 10.

Итальянскому полузащитнику сейчас 33 года. Большую часть своей карьеры он провел в “Ювентусе” — за этот клуб он провел 292 матча и забил 33 гола. Выступал за сборную Италии с 2009 года по 2017-ый.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Семак анонсировал изменения в составе клуба Санкт-Петербурга на матч с “Крыльями Советов”.