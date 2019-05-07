Топ-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в Петербурге

"Фольксваген" на первом месте. Фото: https://vk.com/volkswagenrussia

Аналитическое агенство «Автостат» составило рейтинг самых популярных моделей автомобилей с пробегом, продеваемых в Санкт-Петербурге.

В первом квартале этого года городской рынок легковых автомобилей с пробегом показал снижение на 5,4%, то есть на 38,5 тысяч единиц.

На первом месте по продажам, которые осуществлялись с января по март 2019 года в Санкт-Петербурге, среди легковых автомобилей оказался «Фольксваген». Жители приобрели более 3 тысяч автомобилей данной марки.

На втором и третьем месте «Лада» и «Форд» соответсвенно, хотя их показатели по продажам почти равны — около 2,8 тысяч каждого представителя.

Помимо этого, в пятерку самых популярных попали «Киа» и «Хундай» с продажами в 2,3 тысяч экземпляров и 2,1 тысяч соотвественно.

Также в десятку вошли «Мерседес» с 2,1 тысячами проданных автомобилей, «Ниссан» — 2 тысячи штук, «БМВ» — 1,9 тысяч штук, «Ренаулт» с продажами в 1,8 тысяч авто и у «Шевролет» купили 1,7 тысяч единиц.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по данным ВЦИОМ, отключение мирового интернета волнует меньше половины россиян.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
автостат продажи рейтинг авто
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